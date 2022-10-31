Kocaeli'de mobilya fabrikasının talaş silosunda çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, mobilya fabrikasının talaş toplama silosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sultan Orhan Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki mobilya fabrikasının talaş toplama silosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu büyümeden kontrol altına alınan yangında, fabrikada hasar oluştu.



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