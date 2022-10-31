Kocaeli'deki tarihi hamam restore ediliyor

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tarihsel ve kültürel mirasa sahip çıkmak ve ilçenin turistik gelişimine katkı sağlamak amacıyla Tarihi Osmanlı Hamamı'nın restorasyon çalışmalarına başlandı.

Gölcük Belediyesinden yapılan açıklamada, Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan tarihi Osmanlı Hamamı'nın aslına ve fonksiyonuna uygun olarak yeniden imar ve ihya edileceği ifade edildi.

Açıklamada, Osmanlı Hamamı'nın arkeolojik kazı ve temizlik çalışmalarının Kocaeli Müze Müdürlüğü denetiminde yapıldığı, çalışmaların ardından hamamın restorasyon ihalesinin Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine uygun olarak yapıldığı bilgisi verildi.

Arkeolojik kazısı tamamlanan Osmanlı Hamamı'nın ihaleyi kazanan firmaya yer teslimi sonrasında restorasyon çalışmalarına başlanıldı.





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