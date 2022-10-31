Kocaeli'de düğünde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düğünde bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki düğün merasimi sırasında M.Ç. ile Hakan A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç, tabancayla ateş ederek Hakan A'yı yaraladı.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin adından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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