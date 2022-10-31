Kocaeli'de düğünde silahla yaralanan kişi hayatını kaybetti

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düğünde silahla yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 30 Ekim'de, düğün sırasında dayısı tarafından tabancayla vurulan Hakan Aydın (45), Kocaeli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ailesine teslim edilen Aydın'ın cenazesi, öğle vakti İzmit'teki Yavuz Selim Camisi'nde kılınacak namazın ardından Kartepe'de toprağa verilecek.

İzmit ilçesinde M.Ç, düğün merasimi sırasında yeğeni Hakan Aydın'ı tabancayla yaralamıştı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli M.Ç, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

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