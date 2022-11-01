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Kocaeli'de Gaziantep Yemek ve Yöresel Ürünler Şenliği başladı

AA

Kocaeli'de Gaziantep Yemek ve Yöresel Ürünler Şenliği başladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bu yıl 8'incisi düzenlenen Gaziantep Yemek ve Yöresel Ürünler Şenliği başladı.

Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyonunca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Uluslararası Fuar Merkezi otoparkında gerçekleştirilen etkinlikte, UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olan ilk Türk kenti Gaziantep'in yemek, tatlı, baharat ve yöresel ürünleri stantlarda satışa sunuldu.

Vatandaşların ilgi gösterdiği şenlikte, hızlı baklava yeme yarışması da yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmayı, 1 dakikada 6 dilim baklava yiyen Ordulu Fatih Tiryakioğlu kazandı.

Bir tepsi baklava ödülü alan Tiryakioğlu, "Tatlı güzeldi ama eşiminki daha güzel. Yarışmada fazla zorlanmadım, tatlıyı severim. Halimden de belli. Süre kısıtlaması olmasa daha çok yerdim." ifadelerini kullandı.

Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Hasan Özaygut da gazetecilere, Gaziantep'i Kocaeli'de tanıtmak için yıllardan beri faaliyette bulunduklarını belirterek, şenliğin 6 Kasım'da sona ereceğini söyledi.

Geçmiş yıllarda ortalama 100 bin ziyaretçi ağırladıkları etkinlikte bu yıl daha fazla ziyaretçi hedeflediklerini aktaran Özaygut, şöyle konuştu:

"Tüm Kocaeli halkını, Marmara Bölgesi'nde olan, Gaziantep yemeklerini, tatlarını tatmak isteyen herkesi bu fuara bekliyoruz. Gaziantep'e gidemeyenlere 'Şimdi Gaziantep'e gitme zamanı' diyoruz. Gelenler öncelikle aç gelsin. Gaziantep yemekleri, kebapları, ciğer kavurması, nohut dürümü, sonrasında da katmeri, baklavası, evlerine giderken alacakları baharatları, her şey Gaziantep'in orijinal ürünleridir. Gaziantep, gastronomi şehridir, dünya mutfağı arasında yer alıyor."

Özaygut, şenlik kapsamında sıra gecesi de gerçekleştireceklerini ifade etti.

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