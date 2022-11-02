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Kocaeli'nin ilk milli cimnastikçileri Balkan Oyunları'nda madalya kovalayacak

AA

Kocaeli'nin ilk milli cimnastikçileri Balkan Oyunları'nda madalya kovalayacak

KOCAELİ (AA) - SEFA TETİK - Kocaeli'de 2013'te başlayan cimnastik branşının ilk milli takım sporcuları olma başarısını gösteren Bensu İpek Yazıcıoğlu, Nil Turabi ve Beyza Ece Özel, İstanbul'da yapılacak 1. Aerobik Cimnastik Balkan Oyunları'nda madalya hedefliyor.

Üst üste iki kez Türkiye şampiyonu olup milli takıma seçilen sporcular, Kocaeli Stadı'ndaki salonda antrenör Akın Poyraz gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Yazıcıoğlu (12), Turabi (10) ve Özel (10), başarılarını 3-7 Kasım'da Sancaktepe'de düzenlenecek Balkan Oyunları'nda madalyayla taçlandırmak istiyor.


- Milli sporcu Yazıcıoğlu: "Avrupa şampiyonu olmak isterim"


Milli sporcu Bensu İpek Yazıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışlarda başarılı oldukça daha fazla güçlendiklerini anlattı.

Üç yaşından beri bu sporu yaptığını dile getiren Yazıcıoğlu, "Bazen çok yorulduk, çok zorlandık ama yarışlarda ne kadar iyi olduğumuzu gösterdik. Milli takıma girdiğim için çok mutluyum. Balkan Oyunları'nda madalya kazanmak hedefindeyim. İlerleyen süreçte Avrupa şampiyonu olmak isterim." diye konuştu.

Cimnastiğe hobi olarak başladığını belirten milli sporcu Nil Turabi de "Yarışlara girdikçe hedefim büyümeye başladı. İlk yarışım geçen yıldı. Birinci Lig'de ilk sırada yer aldım. Bu yıl da yine birinci oldum. Balkan Oyunları'nda derece almayı çok isterim." ifadelerini kullandı.


- Milli sporcu Özel: "Başarı aldığımız için çok mutluyum"


Milli sporcu Beyza Ece Özel ise okulun spor salonunda başladığı cimnastikte 5 yıl içinde milli takıma seçildiğini söyledi.

Güzel ve zor zamanlardan geçtiklerini aktaran Özel, şunları kaydetti:

"Sonunda böyle başarı aldığımız için çok mutluyum. Kocaeli'nin ilk milli cimnastikçilerinden olduğumuz için çok heyecanlıyız. Balkan Oyunları'nda derece almak istiyorum. Hedefimi gerçekleştirdikten sonra diğer hedeflerimizi artırarak belirleyeceğiz."


- Antrenör Poyraz: "Umarım yeni milli sporcular çıkar"


Antrenör Akın Poyraz da madalya kazanmayı hedeflediklerini, rakiplerinin çok zorlu olacağını belirterek, Balkan Oyunları'na da dünya ve Avrupa şampiyonaları gibi baktıklarını dile getirdi.

Aerobik cimnastik dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı gibi örnek sporcular sayesinde yeni başarıların geldiğini anlatan Poyraz, "Kocaeli cimnastiğinde ilk kez milli sporcular çıktı. Bu şehre bu gururu yaşattığımız için çok mutluyuz. Umarım yeni milli sporcular çıkar. Başarı başarıyı getiriyor." şeklinde konuştu.

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