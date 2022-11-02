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Tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu ölen Fenerbahçeli Koray'ın hatırası odasında yaşatılıyor

AA

Tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu ölen Fenerbahçeli Koray'ın hatırası odasında yaşatılıyor

KOCAELİ (AA) - İBRAHİM AKTAŞ - Spor Toto Süper Lig'de 2 Kasım 2018'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi öncesi tribünde kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in Kocaeli'de yaşayan ailesi, oğullarının anısını odasında yaşatıyor.

Körfez ilçesinde yaşayan baba Rıfat ve anne Gülümser Şener, evlatlarını fotoğrafları ve kişisel eşyalarıyla dolu odasında özlemle anıyor.

Sarı-lacivert renklerin hakim olduğu odada Şener'in el emeğiyle hazırladığı süs eşyaları, kitapları ve sevdiği şiirlerin yazılı olduğu gardırobu da bulunuyor.

- "Ali Koç'un başkan olmasına da bayağı sevinmişti"

Baba Rıfat Şener, oğlunun insanları sevdiğini belirterek, Fenerbahçeli olmasının da ailesinden kaynaklandığını söyledi.

Koray'ın aktif olarak Fenerbahçe taraftarları içinde olmasının üniversite yıllarında başladığını anlatan Şener, "Vefat ettiği sene de Kocaeli Üniversitesi'nde ÜNİFEB sorumlusuydu. Her hafta arkadaşlarını toplar, deplasman maçlarına giderdi. Kendi sahamızdaki maçlara gider, onları organize ederdi. Koray'ın en büyük hayali Ali Koç'un Fenerbahçe'de başkan olmasıydı. Ali Koç'un başkan olmasına da bayağı sevinmişti." diye konuştu.

Şener, arkadaşlarıyla evladını anlatan bir kitap hazırladıklarını dile getiren Şener, "Birbirinden habersiz 70'e yakın arkadaşının Koray'la ilgili düşüncelerini kitaba aktardık. Bundan gelen gelirle de geçtiğimiz yıl 10'a yakın durumu olmayan üniversitede okuyan çocuğumuza burs verdik. Elimizde biraz daha kitap var. Kısmet olursa onları da satabilirsek yine aynı şekilde öğrencilere burs vermeyi düşünüyoruz. Bundan sonra Koray için yapacağımız şeyler onun hatırasını insanlara anlatmak." ifadelerini kullandı.

- Koray'ı anlatan kitaba her başladığında ilk sayfada hüzün basıyor

Oğlunun kaybından sonra çok sayıda kişinin kendilerini arayarak başsağlığı dileğinde bulunduğunu belirten Şener, şöyle devam etti:

"Herkes aradı sordu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç her zaman aradı, sağ olsun her zaman bizimle ilgilendi. Hala konuşuruz. Rakip takımlardan bile arayıp başsağlığı dileyen oldu. Ali Bey'e 'Böyle bir kitap yazacağız, siz de böyle bir kitapta düşüncelerinizi paylaşmak ister misiniz?' dedik. 'Tabii.' dedi. İşte o da bu kitapta düşüncelerini paylaştı. Ben kitabın tamamını okuyamadım. Her okumaya başladığımda kitabın ilk sayfasında hüzün basıyor. Zaman zaman okuyorum. Herkes kendi düşüncelerini yazmış, hepsinin birleştiği tek bir nokta var; Koray'ın çok iyi ve yardımsever bir insan olduğu."

Şener, Koray'ın Fenerbahçe'nin her zaman başarılı olmasını istediğini dile getirerek, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oğlunun kombinesinin olduğu koltukta mümkün olduğunca maçları izlemeye çalıştığını söyledi.

Oğlunun maça giden arkadaşlarının koltuk etrafında fotoğraf çektirerek kendisine gönderdiğini anlatan Şener, "Koray orada hala maçı seyrediyor gibi hissediyoruz. Koray orada takımıyla arkadaşlarıyla beraber." dedi.

- "Evlat acısı hiç bitmiyor"

Anne Gülümser Şener de evladının isminin yaşatılması için yapılan çalışmalardan çok mutlu olduğunu söyledi.

Evlat acısının hiç bitmediğini, onun anısını yaşatmak istediklerini belirten Şener, "Duvarlara sevdiği şairlerin şiirlerini yazıyordu. Duvarda fazla yer kalmadığı için 7 kapılı gardırobu sarı-laciverte boyadım. O şiirlerini yazsın diye ama ömrü vefa etmedi. Duvara yazdığı şiirleri arkadaşları gardıroba geçirdiler. Bu odaya girdiğim zaman Koray burada hep var zaten. Koray her zaman içimizde... O burada şu an bizi de görüyor. Bu oda bu şekilde kalacak. Kitaplara hiç dokunmadık." diye konuştu.

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