Kocaeli'de takside kız arkadaşını öldüren sanığa müebbet hapis cezası

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de takside tartıştığı kız arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Ali A, maktul Seyhan G'nin yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık Ali A, maktulü planlayarak öldürmediğini iddia ederek, "Olay kazadır. Maktulü seviyordum. Kanun ne derse razıyım. Ben sevdiğimi kaybettim. Cezanın ne olacağının anlamı yok." dedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini ileri sürerek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanığa ayrıca "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan 2 yıl hapis ve 1000 lira para cezası, tanık E.K'yi tehdit ettiği gerekçesiyle de 3 yıl hapis cezası verildi.

- Olay

Gölcük'te 28 Ekim 2021'de taksiyle ormanlık alana doğru giden Ali A. (52), tartıştığı kız arkadaşı Seyhan G'ye (49) aracın içinde tabancayla ateş etmişti.

Taksi şoförü S.Y, Ali A'nın aracı karakola götürmesini söylemesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitmiş ve Ali A. burada yakalanmıştı. Çağrılan sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti.

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