Kocaeli'de akü hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde araçların akülerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki 3 kamyondan akü çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

İncelemede olayı, daha önce ağır tonajlı araçlara ait ventil ve debriyaj malzemesi hırsızlığından aranan M.Ç'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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