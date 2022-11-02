"Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı" Kocaeli'de başladı

KOCAELİ (AA) - Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğince (AGRICITIES) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 2. Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı başladı.

Uluslararası Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli'yi bilim, sanayi ve teknoloji şehri olarak tanımladıklarını ama kentin tarımda da önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Siber güvenlik, gıda arz güvenliği ve biyogüvenliğin gelecek yıllarda en çok tartışılacak konular olduğunu aktaran Yavuz, bu konularda geri kalan ülkelerin uluslararası rekabette de geri kalacağını kaydetti.

Yavuz, salgınla beraber yeni sorunla karşılaştıklarına dikkati çekerek, "Pandemiyle birlikte apartmanda sıkılanlar, çevre illerde arazi almaya ve buralarda yapılaşmaya başladılar. Tarım arazilerinde yüzde 5'e kadar yapılaşmaya izin veriliyor. Bu kapsamda özellikle Kocaeli başta olmak üzere bütün illerde İstanbul ve çevresinden yoğun akınla karşı karşıyayız ve tarım arazileri ciddi tehdit altında. Dolayısıyla bu konu da gündemimizde olması gereken hususlardan biri." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir belediyelerinin tarıma ilgi duyması ve proje geliştirmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin örnek olacak çok güzel çalışmaları olduğunu kaydetti.

- "Tarımsal üretim insanlık için hayati önemini koruyor"

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da bilinen ilk tarım faaliyetlerinin üzerinden 10 bin yıl geçse de tarımsal üretimin ilk günkü gibi insanlık için hayati önemini koruduğunu ifade etti.

Küresel iklim değişikliği, salgın ve son dönemdeki gıda krizlerinin tarımsal üretimin ne derece değerli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu anlatan Altay, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ve yerel yönetim liderleri olarak tüm insanları doğrudan etkileyebilecek bir sorumluluk üstlendiklerini söyledi.

Altay, ortak hedefleri olan doğru tarım, güvenli gıda, temiz çevre ve daha yaşanılabilir dünya için tüm şehirlerle dayanışma içinde çalışmayı sürdürmekte kararlı olduklarını vurgulayarak, "Paylaşma duygusunun giderek azaldığı, zengin ve fakir ülkeler arasındaki uçurumun giderek arttığı dünyamızda güvenli gıdanın tüm ülkeler için erişilebilir kılınması da önceliklerimiz arasında yer almaya her zaman devam edecek." dedi.

Türkiye'nin son yıllarda her alanda olduğu gibi tarımda da ciddi başarılara imza attığının altını çizen Altay, şöyle devam etti:

"Bugün tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise önde gelen ülkeler arasındayız. Ayrıca, onlarca farklı ürünün üretiminde ilk sıralarda, tohum üretiminde ise dünyanın en büyük 10 üreticisinden biri konumundayız. Ülkemizde kullanılan sertifikalı tohumların yüzde 96'sı yurt içinde yerli ve milli imkanlarla üretilmektedir. Hiç şüphesiz bu başarının arkasında bilgi, beceri ve tecrübe ve büyük emekler var."

Altay, kent tarımının artık gündelik hayatta daha çok yer almaya başlayacağını belirterek, "Şehirlerde tarımı mümkün kılmak ya da yaygınlaştırmak, yerel ölçekte kalkınmaya, gıda güvenliğine, yoksulluğun ortadan kaldırılmasına, atıkların değerlendirilmesine, biyoçeşitliliğin artırılmasına ve yeşil dokuya çok önemli katkılar sunacak." dedi.

- "Dünya genelinde 828 milyon insan gece yataklarına aç gidiyor"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise gıda güvenliği konusunun son dönemde giderek artan şekilde insanlığın farkına varmaya çalıştığı büyük problem olarak karşılarına çıktığını kaydetti.

Son olarak Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşla gıda güvenliği konusunun gündeme girdiğini belirten Büyükakın, dünya genelinde 828 milyon insanın gece yataklarına aç gittiğine, gıda güvenliği olmayan insan sayısının 2019'da 135 milyonken bugün 345 milyona ulaştığına dikkati çekti.

Büyükakın, yapılan araştırmaların hepsinin ciddi tehdide işaret ettiğini dile getirerek, "Son 60 yılda sadece küresel ısınmadan mütevellit tarımsal üretimin verimlilik kaybı yüzde 21. Her 1 derece ısınmanın tahıl üretiminde ortaya çıkaracağı üretim kaybının da bazı tahminlere göre yüzde 3, bazı tahminlere göre yüzde 10 kadar olduğu söyleniyor. Bu, inanılmaz bir tehdit demek." diye konuştu.

30 Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Agricities üyesi il, ilçe ve yurt dışından yerel yönetimlerin yetkililerinin katıldığı çalıştayda, belediyeler arası tecrübe ve bilgi paylaşımının yanı sıra ülke ve dünya tarımının daha iyi noktaya getirilmesi için istişarelerde bulunulacak, sahada başarılı olmuş iyi örnek uygulamalar değerlendirilecek.

Çalıştay, 4 Kasım'da sona erecek.

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