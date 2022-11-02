Kocaeli'de 14 milyon makaron ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 14 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Anadolu Otoyolu'nun Körfez kesiminde durdurulan bir tırda arama yaptı.

Aramada, 14 milyon gümrük kaçağı makaron bulundu.

Tır sürücüsü ekiplerce gözaltına alındı.

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