Kocaeli'de üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darıca'da durumundan şüphelendikleri 2 şüpheliyi durdurdu.

Şahısların üzerinde yapılan aramada, 47,35 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.O. (28) ve C.K. (36) hakkında adli işlem yapıldı.



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