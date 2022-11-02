Kocaeli'de kaçak midye avcılığı yapan 2 kişi yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kaçak midye avcılığı yaptığı gerekçesiyle yakalanan 2 kişiye idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir teknenin 150 çuval midyeyi marina ile pilotaj olarak bilinen bölgeye bıraktıktan sonra tekrar denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kaçak midye avcılığı yapan A.A. ve M.A. ekiplerce yakalandı.

Şüphelilere idari işlem yapılırken midye avcılığında kullanılan malzemelere el konuldu.

Toplanan 150 çuval midye tekrar denize bırakıldı.

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