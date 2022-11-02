Kocaeli'de halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden kişi toprağa verildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halk otobüsünün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ekmek dağıtıcısı toprağa verildi.

Osman Yılmaz Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde bir fırının ekmek dağıtıcısı Fehim Sarıtaş'a (65), büfeye ekmek vermek için aracından indiği sırada Hayati H'nin kullandığı 41 J 4310 plakalı halk otobüsü çarptı.

Otobüs ile aracı arasında sıkışan Fehim Sarıtaş yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından Gebze Merkez Mezarlığı morgundan alınan Sarıtaş'ın cenazesi, Köşklüçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan evinin önüne getirilerek helallik alındı.

Sarıtaş'ın cenazesi, daha sonra Osman Yılmaz Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde kılınan namazın ardından Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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