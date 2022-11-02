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Kocaeli Valiliğinden "meclis üyelerine soruşturma" haberlerine ilişkin açıklama:

AA

Kocaeli Valiliğince, bazı medya kuruluşlarında "Valilikten AKP ve MHP'li meclis üyelerine soruşturma" ve "Vali, Cumhur İttifakı üyelerine müfettiş gönderdi" şeklindeki haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Kocaeli Valiliğinden "meclis üyelerine soruşturma" haberlerine ilişkin açıklama:

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valiliğince, bazı medya kuruluşlarında "Valilikten AKP ve MHP'li meclis üyelerine soruşturma" ve "Vali, Cumhur İttifakı üyelerine müfettiş gönderdi" şeklindeki haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, medya kuruluşlarında yayımlanan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gereğinin duyulduğu belirtildi.

Haberlere konu olan İzmit Belediye Meclis üyeleri hakkında İzmit Belediye Başkanlığı adına avukat Melek Akdeniz'in 26 Eylül 2022'de Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi verdiği aktarılan açıklamada, Başsavcılık tarafından resen işlem başlatılamadığından İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğüne yazı yazılarak "Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun" uyarınca soruşturma yapma izni talebinde bulunulduğu bildirildi.

İller İdaresi Genel Müdürlüğünden gelen "konu hakkında ön araştırma yapılması" talebi üzerine çalışma yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmit Belediye Başkanlığının şikayeti ve Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Valiliğimizce başlatılan işlem, bir soruşturma olmayıp ön araştırmadır. Konu hakkında nihai karar İçişleri Bakanlığınca verilerek Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir. Başlatılan ve 4483 Sayılı Kanun kapsamındaki tüm memurlar ve diğer tüm kamu görevlileri hakkında uygulanan yasal ve zorunlu bir sürecin, Valiliğimizce resen başlatılmış olağan dışı ve maksatlı bir uygulama gibi algılatılma çabası tarafımızdan üzüntü ile izlenmiştir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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