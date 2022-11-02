TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kocaeli'de esnafı ziyaret etti

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KOCAELİ (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kocaeli'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Sarıgül, beraberindeki partililerle Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Sarıgül, TOGG'un açılışına katıldığı için eleştirildiğini söyledi.

İnandığı doğrular dahilinde hareket ettiğini belirten Sarıgül, "Alman arabalarına, Fransız arabalarına, Japon arabalarına 'Güle güle.' diyorum. 'Hoş geldin TOGG.' diyorum. Yerli malı, yurdun malı herkes TOGG kullanmalı." diye konuştu.

Twitter'ın "onaylı" hesaplardan ücret alacak olmasını eleştiren Sarıgül, onaylı hesaplardan ücret alındığı takdirde hesabını kapatacağını dile getirdi.

Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Sarıgül, daha sonra kentten ayrıldı.

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