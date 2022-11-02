Kocaeli'de motosikletin çarptığı kadın yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı kadın yaralandı.

4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi'nde seyreden Y.E.Ç. idaresindeki 41 AAK 262 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan H.F'ye çarptı.

Kazada yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​



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