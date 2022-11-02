Kocaeli'de darbedilen genç kız hastaneye kaldırıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde darbedilen genç kız hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Güzeller Mahallesi 912. Sokak'ta İ.O. (17) ile ismi öğrenilemeyen bir genç kız arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonucu darbedilen İ.O. durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ekipler İ.O'yu darbeden genç kızı yakalamak için çalışma başlattı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.