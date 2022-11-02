Kocaeli'de 1030 paket kaçak sigara ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurulan bir araçta 1030 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtaki incelemede 1030 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.



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