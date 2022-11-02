Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan operasyonlarda Gebze ve Gülcük ilçelerinde 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 105,2 gram bonzai, 7 gram metamfetamin, 2,25 gram ecstasy, 2 hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1600 lira ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.Z, H.Ş, Ü.G. ve H.B. tutuklandı.









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