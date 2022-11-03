KSO Başkanı Zeytinoğlu, ekim ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi:

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ekim ayı ihracatının, bu zamana kadarki en yüksek ekim ayı ihracat rakamı olduğunu belirtti.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığının ekim ayı geçici dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi.

Ekim ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artışla 21 milyar 298 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Zeytinoğlu, "Bu ihracat rakamının ekim ayları içinde en yüksek değer olduğunu görüyoruz. Ekim itibarıyla 12 aylık ihracatımız ise 253,1 milyar dolara ulaştı." ifadelerini kullandı.

En yüksek ihracat artışının yüzde 86,3 ile Rusya pazarında sağlandığına dikkati çeken Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Almanya ile ihracatımızda yüzde 0,6'lık ufak bir gerileme var. Irak'a ihracatımız yüzde 26 artarken, İngiltere'ye ihracatımızda ekimde yüzde 9,4'lük azalma olduğunu görüyoruz. ABD ile ihracatımız ise geçen yılla aynı seviyede gerçekleşmiş. Ekim ayında ithalat, yüzde 31,9 artışla 29 milyar 303 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat alt kalemlerine baktığımızda ham madde (ara mallar) ithalatında yüzde 32, yatırım (sermaye) malları ithalatında yüzde 25,9 ve tüketim malları ithalatında yüzde 39,3'lük artışlar olmuş. Üretim ve yatırıma yönelik artışları olumlu bulurken, tüketim malları ithalatında daha dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.