Kocaeli'nin "çınarları" 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü'nde kaliteli vakit geçiriyor

KOCAELİ (AA) - SEFA TETİK - Kocaeli'de yaşayan 60 yaş üstü bireyler, Körfez Belediyesince inşa edilen 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü'nde düzenlenen çeşitli aktivitelere katılarak kaliteli vakit geçirme imkanı buluyor.

Körfez Belediyesince 60 yaş üstü bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle geçen ay hizmete açılan Yarımca Sahili'ndeki kulüp yoğun ilgi görüyor.

Kentin yoğunluğundan uzakta denize sıfır inşa edilen merkezde akranlarıyla buluşup ücretsiz ikramlar eşliğinde sohbet eden bireyler, birlikte kitap okuyup satranç ve tavla oynayarak keyifli vakit geçiriyor.

Ara ara düzenlenen gezi faaliyetleriyle güzel yerleri görme fırsatı bulan yaşlılar, merkezde ücretsiz sağlık taraması da yaptırabiliyor.

- "Çınarlarımızın mutlu olduğunu görünce, doğru hizmet yaptığımızı anlıyoruz"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AA muhabirine, ana hedeflerinin ülkeye yıllarca emek veren yaşlılara doğru hizmet sunabilmek olduğunu anlattı.

Kulübün haftanın 6 günü hizmet verdiğini, burada ücretsiz ikramların olduğunu dile getiren Söğüt, "Buraya ülkemize yıllarca hizmet etmiş, değer katmış çınarlarımızın hoşça vakit geçirecekleri bir mekan diyebiliriz. Buraya gelen misafirlerimiz, hakikaten çok mutlu olduklarını söylediler. Şu an 350 üyemiz var. Daha yeni açılmamıza rağmen iyi üye sayımız var. Bu sayının her geçen gün artacağına inanıyorum." dedi.

Söğüt, yaşlılara burada belirli aralıklarla sağlık taraması da yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Sadece sağlık taraması değil, birçok tarama yapılıyor. Tansiyon ve diğer hastalıkları bulunan hastalarımızın kontrolleri yapılıyor. Gazete, dergi, satranç ve tavla gibi çeşitli oyunlar ve aktiviteler var. Yaşlılarımızın, çınarlarımızın mutlu olduğunu görünce, bu ortamı sevdiklerini görünce, hakikaten ne kadar doğru ve güzel hizmet yaptığımızı anlıyoruz."

- "Burada olmaktan mutluyuz"

Merkeze ilk kez gelen 71 yaşındaki Güler Uğurluel de yaşlılar için bu tür mekanların gerekliliğine işaret ederek, deniz kenarına kurulan kulübün manzarasının kendilerini yenileyeceğini ifade etti.

Sağlıklı yaşamın en önemli unsurunun aktif yaşam sürmek olduğunu vurgulayan 70 yaşındaki Osman Oral da "Çok mutluyuz, çok güzel bir yer oldu. Burada olmaktan mutluyuz, dilerim bu hizmet her yere gitsin. Sahili ve denizi çok güzel. Bugün gezideydik, oradan geldik. Kütüphanemiz var orada, kitaplarımızı okuyup arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. 60 ve 70 üstü buradayız. Sağlıklı yaşam çok güzel." diye konuştu.

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