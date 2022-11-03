Kocaeli'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Abdulkadir A. idaresindeki 34 EN 2286 plakalı beton mikseri, Bağlarbaşı Mahallesi Özbay Sokak'ta kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan ağaçlık alana devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Beton mikseri, vinç yardımıyla kaldırıldı.

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