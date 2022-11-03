AK Parti Gölcük Genişletilmiş İlçe Danışma Meclis Toplantısı yapıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 107'ncisi düzenlenen AK Parti Gölcük Genişletilmiş İlçe Danışma Meclis Toplantısı, yoğun katılımla gerçekleştirildi.



Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı'nda yapılan toplantıda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, göreve başladıkları günden bu yana vatandaşlara layık olmak için çalıştıklarını söyledi.

İlçeye yapılan projelerden bahseden Büyükakın, "Beyannamemizde verdiğimiz projeler ve vaatler var. Beyannamemizde ifadelerini bulan işler var. Ama sahaya çıktığımızda beyannamede olmayanları da halkımız istiyor. Bugüne kadar beyannamede olan 105 projeyi, beyanname haricinde 29 projeyi hayata geçirmişiz. Bunlar için Gölcük'te 700 milyon lira kaynak kullandık." dedi.



Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de İlçe Başkanı Çetin Seymen ile sabahtan akşama kadar mesaiyi birlikte geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi:



"Kadın kollarımız, gençlik kollarımızla birlikte çalışıyoruz. Onlar çok büyük emek harcıyorlar. Yazlık'tan Ulaşlı'ya kadar, köylerimiz dahil, dokunulmadık, çalışılmadık yer kalmadı. Yapılanları tek tek saymayacağım ama hepinizin bildiği gibi el birliğiyle bir şeyleri istişare ederek yaptık. Bir günü boş geçirmedik. Hemşehrilerimizle her zaman beraber olduk."



AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ise partinin ve AK Parti hükümetlerinin hayata geçirdiği projelere değindi.



Başlarında dünya lideri olduğunu vurgulayan Ellibeş, "Muhalefetin bir türlü anlayamadığı husus da bu. Muhalefetin inanışına göre, bugün AK Parti'nin çok oy kaybetmesi, anketlerde dibe vurması gerekiyor. Ama dedim ki buna rağmen en son anket sonuçlarında AK Parti, Türkiye geneli itibarıyla yüzde 41,9 oy alıyor. Bunu ifade edince hemen muhalefetten ses çıkmaya başladı." diye konuştu.



İlçe Başkanı Seymen de "Yüce Allah'ın nasibi ve milletimizin duasıyla 2002'den itibaren girdiğimiz tüm seçimleri kazandık. Kazandığımız seçimlerin neticesinde vatanımıza, milletimize büyük hizmetler yaptık. Bu heyecanla 2023 zaferinin atmosferine girmiş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.