Karamürsel'de Kızılay Haftası kutlandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Kızılay Haftası düzenlenen programla kutlandı.

Karamürsel Atatürk Ortaokulu ve Türk Kızılay Karamürsel Şubesince düzenlenen etkinlik, okulun konferans salonunda gerçekleştirildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler hazırladıkları oratoryo ve şiiri seslendirdi, koro ve orkestra gösterisi sundu.

Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri de verildi.

Program sonunda Kızılay Şubesi Aşevi tarafından kurulan çadırda 1000 kişiye etli pilav, ayran ve tatlı ikram edildi, okul bahçesine konuşlandırılan tırda kan bağışı alındı.



Etkinliğe, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Atatürk Ortaokulu Müdürü Necmettin Şahin, Karamürsel İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çetin Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Sait Mete, AK Parti Karamürsel Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Şahin, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



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