Kocaeli'de dernek lokalinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi davasında karar

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, dernek lokalinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Kadir O, maktul Volkan M'nin yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, Adli Tıp Kurumu Üst Kurulundan alınan rapor okundu. Raporda, sanığın "akli dengesinin yerinde olmadığı" bilgisi yer aldı.

Söz verilen sanık Kadir O. tedavi olmak istediğini söyledi.

Maktulün ablası Meryem M. ise raporu kabul etmediğini belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu raporuna göre, "akli dengesi yerinde olmadığı" gerekçesiyle cezalandırılmasına yer olmadığına karar verdiği sanığın, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alınmasına hükmetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi'nde, 19 Eylül 2020'de dernek lokalinde çay içen Volkan M, Kadir O. tarafından bıçaklanmış, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan Kadir O. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine kaldırılmış, tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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