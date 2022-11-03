GÜNCELLEME - Kocaeli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 70 işçi hastaneye kaldırıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 70 işçi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Tavşanlı Mahallesi'nde bulunan bir lojistik firmasında gece vardiyasında çalışan işçiler, yemeğin ardından rahatsızlandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bazı işçiler, ambulansla hastaneye kaldırılırken, bazıları da kendi araçlarıyla hastaneye gitti.

Hastanedeki tedavileri tamamlanan 70 işçi taburcu edildi.





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