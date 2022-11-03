Kocaeli'de arkadaşının evine giden kişinin şüpheli ölümüne ilişkin dava

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin arkadaşının evinde başından vurulması sonucu kaldırıldığı hastanede ölümüne ilişkin iki sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fatih T, tutuksuz sanık Şenay T, maktul yakınları ile tarafların avukatları katıldı.

Kimlik tespiti yapılıp iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan tutuklu sanık Fatih T, maktul Olcay E. ile aynı odada uyudukları sırada silah sesi duyduğunu ve hareketsiz şekilde yerde yattığını görünce hastaneye maktulü kendisinin götürdüğünü söyledi.

Fatih T, savunmasının devamında evde kendisine ait silahın olduğunu ve Olcay E'nin silahın yerini bildiğini ifade ederek "Olcay'ın bizimle yatıya kaldığı zamanlar oluyordu. O gün de bizde kalacaktı. Gece bana eşinden dolayı sıkıntısı olduğunu anlattı ancak ne sıkıntısı olduğunu anlatmadı. Daha sonra ben uyuyakaldım. Sabaha karşı bir el silah sesine uyandım. Heyecanla kalktığımda Olcay'ın yerde yattığını gördüm ve bağırmaya başladım. Olcay'ı kucakladığım gibi hastaneye götürdüm. Olcay'ı ben öldürmedim, onun evde bana ait silahımın olduğundan haberi vardı." dedi.

Ardından söz verilen tutuksuz sanık Şenay T. de üzerine atılan suçu kabul etmediğini, maktulün gece kendilerinde kaldığını ve sabaha karşı gelen silah sesiyle Olcay E'nin yaralandığını dile getirdi.

Savunmaların ardından taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

11 Temmuz 2021 tarihinde İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde arkadaşının evine yatıya giden Olcay E, başından silahla vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Otopsi raporunda şüpheli bir şekilde öldüğüne yer verilen Olcay E'nin gece evine gittiği Fatih T. ve Şenay T. gözaltına alınmış, Şenay T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Fatih T. ise tutuklanmıştı.



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