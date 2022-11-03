Kocaeli’de "Güvenli Eğitim, Güvenli Sürüş" semineri

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de sürücü kurslarındaki usta öğreticilere "Güvenli Eğitim, Güvenli Sürüş" bilgilendirme semineri veriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğünce, sürücü kurslarına başvuran adayların doğru sürücülük ilkesiyle hareket etmelerini sağlamak ve güvenli trafik ortamı oluşturmak amacıyla ilk etapta kurslardaki 218 usta öğreticiye "Güvenli Eğitim, Güvenli Sürüş" bilgilendirme seminerleri verilmeye başlandı.

Emniyetin toplantı salonunda gerçekleştirilen ilk seminere katılan İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, 2022 yılının ilk on ayında geçen yılın ilk on ayına göre ölümlü kazalarda yüzde 33 azalma olduğunu söyledi.

Kuryelerin eğitimine önem verdiklerini aktaran Tipioğlu, "Özellikle pandemi sonrası hayatımıza giren motorlu kurye araçlarının karıştığı ölümlü kazalardaki artış sebebiyle motorlu kuryeleri eğitmek için 'hızlı değil emniyetli teslimat' mottosuyla bir proje ortaya koyduk. Kazalarda hayatını kaybedenlerin de yüzde 46,7'sinin de sürücüden kaynaklı olduğunu görüyoruz. Bu da bize sürücülerin eğitimine önem vermemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor." diye konuştu.

Denetim ve eğitim faaliyetlerini bir arada yürütmek istediklerini dile getiren Tipioğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Sürücü kurslarına gelen aday sürücülerin daha yolun başındayken güvenli bir trafik olgusu oluşturabiliriz. Bu nedenle 'Güvenli Eğitim, Güvenli Sürüş' projesi gerçekleştiriyoruz. Proje kapsamında amacımız trafiğin her ortamında sürücülerin sürüş kabiliyetlerini geliştirerek reflekslerini ve direksiyon hakimiyetlerini arttırmak ve aynı zamanda akan trafiği doğru okuyacak donanımlara sahip olmasını sağlayarak tedbir alma noktasında reflekslerini geliştirmektir."

Bilgilendirme seminerinin ardından usta öğreticilere Ömer Türkçakal Bulvarı'nda sürücü hataları uygulamalı gösterilerek anlatıldı.

Proje kapsamında 845 usta öğreticiye eğitim verilmesi hedefleniyor.





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