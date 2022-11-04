Hepsiburada "Efsane Kasım" kampanyasına hızlı başladı

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Mehmethan Yallagöz, ay başı olmasına rağmen "Efsane Kasım" kampanyasına beklentilerinin üstünde bir ilgi olduğunu belirterek, "Bu kasım ayının, diğer kasım aylarından şirketimiz açısından çok daha yüksek miktarlarda, beklentilerin üstünde olacağına eminiz." dedi.

Yallagöz, şirketin Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan operasyon merkezinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, kasımın e-ticaret ve perakendenin en yoğun ayı olduğunu belirterek, Hepsiburada lojistik ekipleri olarak kasım ayına bu sene, eski yıllardan çok daha iyi hazırlandıklarını söyledi.

Stoklarıyla tüm sevkiyatlara hazır olduklarını bildiren Yallagöz, "Kampanya, eski yıllara göre çok daha hızlı başladı. Ayın daha başında olmamıza rağmen beklentimizin üstünde bir ilgi var. Bu da bizleri mutlu ediyor. Pandemiden sonra tüketicilerin alışveriş kültürünün değiştiğini gösteriyoruz. Aynı zamanda Hepsiburada olarak bu sene alışverişlerde akıllı ödeme sistemlerine geçtik. 'Şimdi al şubatta öde' veya kullanıcının hoşuna daha gidecek alternatif modeller, bunların çok daha fazla ilgi gördüğünü görüyoruz. Bu yüzden satışlar bu sene beklentimizin çok üstünde ve normal yıldaki günlerin çok üstünde güzel bir artışla gidiyor." diye konuştu.

Yallagöz, ilk iki günlük gerçekleşmeye bakarak "Efsane Kasım" indirimlerine çok fazla ilgi olduğunu belirterek, yaptıkları satışların yüzde 40'lık kısmını Hepsiburada'nın depolarından, yüzde 60'lık kısmının ise KOBİ'lerden gerçekleştiğini kaydetti.

Bu durumun kendilerini oldukça mutlu ettiğini dile getiren Yallagöz, "Çünkü KOBİ'lerimiz de kasım ayını heyecanla bekliyorlardı. Onların satışlarının artmış olması bizleri de mutlu eder. Göstergelere göre, şu anda planlamamızın üstünde gidiyoruz. Planlamamız zaten eski yıllara göre çok daha yüksekti ama bu gerçekleşmeler, bu ilgi, bu kasım ayının diğer kasım aylarından şirketimiz açısından çok daha yüksek miktarlarda, beklentilerin üstünde olacağına eminiz." ifadelerini kullandı.

- "Kasım ayında artı 1.000 istihdam sağladık"

Yallagöz, Hepsiburada olarak 3-4 yıl önce güzel bir projeye adım attıklarını belirterek, yaşanan ani yoğunluğun ve kampanyaların başladığı dönemde ihtiyaçları olan istihdamı üniversite öğrencilerinden sağladıklarını kaydetti.

Çevrelerindeki üniversitelerle görüşmeler yaptıklarını ve stantlar kurduklarını anlatan Yallagöz, şöyle devam etti:

"Kasım ayı gelmeden önce ciddi öğrenci kesimini bünyemize katıyoruz. Bu arkadaşları kasım ayında tesislerimizde çalıştırıyoruz. Bunların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini, işe başlangıçlarını, sigortalarını yapıyoruz. Hatta birçok öğrencimizin ilk sigorta başlangıcı bizim sayemizde oluyor. Bu sektörde de çok ilgi gördü. Diğer firmalar da bunu uygulamaya başladı, o yüzden de çok mutluyuz. Bizi sevindiren başka bir konu da bu yoğun dönemde bizimle çalışan arkadaşlar ileriki dönemde okullarını bitirdikten sonra bünyemizde bizimle beraber çalışmaya başlıyorlar. Bu da bizi mutlu eden etkenlerden biri. Sadece kasım ayında normal istihdamımıza artı olarak 1.000 kişiyle devam ediyoruz. Bu 1.000 kişinin de 700-800'ü öğrenci arkadaşlarımızdan oluşuyor."

- "Ürünle ilgili sıkıntı yaşandığı taktirde müşterilerimizin arkasındayız"

Tüketicilere ihtiyaçlarını çok iyi belirlemelerini tavsiye eden Yallagöz, fiyat araştırması yaparak uygun buldukları ürünleri gönül rahatlığıyla alabileceklerini kaydetti.

Yallagöz, Hepsiburada olarak geniş ürün yelpazeleri bulunduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"İnsanlar aradığı her şeyi çok rahat bulabiliyorlar. Hepsiburada markasının güvencesi altında ürünleri gönül rahatlığıyla alabiliyor. Herhangi bir şekilde ürünle ilgili sıkıntı yaşandığı takdirde şirket olarak tamamen müşterilerimizin arkasındayız. Ödeme sistemleriyle ilgili de çok ciddi avantajlar yaratıyoruz. Bu da tüketicilerin karar vermesinde önemli etkenlerden biri oluyor. 90-100 bine yakın KOBİ'yle çalışıyoruz. Kasım ayı KOBİ'ler için de heyecanlı aylar. Onların da stoklarını azalttığı, satışlarını katbekat artırdığı aylar. Onların ürünlerine sitemizde yer veriyoruz, satılması halinde de operasyonel desteklerimizle ürünleri alıp nihai müşteriye gönderilmesini sağlıyoruz."

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