Gölcük'te sahipsiz hayvanlar özel araçla rehabilitasyon merkezine nakledilecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, sahipsiz hayvanlar özel araçla rehabilitasyon merkezine götürülecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin hizmet kalitesini yükseltmek için araç sayısını artırmaya devam ettiği, mevcut araçların da Makina ve İkmal Müdürlüğü bünyesinde yenilendiği bildirildi.

Açıklamada, bu çalışmalar kapsamında, yakın zamanda hizmete başlaması planlanan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine, hayvanların nakledilmesinde kullanmak üzere yeni bir araç kazandırıldığı belirtilerek, modern donanımlı yeni aracın, sahipsiz hayvanların nakledilmesi için kullanılacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, en iyi hizmeti vermek için çalışmalara devam edeceklerini vurgulayarak, "Bugüne kadar kendi öz kaynaklarımızla 28. yeni aracı makine parkına eklemiş olduk. İlçemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Allah kazasız, belasız güzel günlerde kullanmayı nasip etsin." ifadelerini kulandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.