Gölcük'te Kızılay Haftası kutlandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Kızılay Haftası kutlandı.

Türk Kızılay Gölcük Şubesi tarafından Kervansaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kızılayın çok önemli bir kuruluş olduğunu belirtti.

Sezer, bütün doğal afetlerde Kızılayın her zaman görev başında olduğunu kaydetti.

Türk Kızılay Gölcük Şube Başkanı Orhan Barış ise Kızılay Haftası kapsamında ilçede birçok etkinlik yaptıklarını aktararak, "Bu etkinlikler kapsamında okullarımızda Kızılay ile ilgili resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarının düzenledik. Buradaki amaç; çocuklarımızda farkındalık yaratmaktı. Bu yarışmalarda birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. Aynı zamanda çocuk oyunlarını düzenledik."

Konuşmaların ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ardından Hacivat-Karagöz oyunu sergilendi.

Program, çocuklardan oluşan koronun sahne almasıyla sona erdi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdülhalik Köse, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, öğrenciler ve davetliler katıldı.

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