Kocaeli'de öğrenciler atık kağıtlardan elde ettikleri gelirle okula zemin temizleme makinesini aldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, "Sıfır Atık Kampanyası" kapsamında topladıkları atık kağıtları satan öğrenciler, okula zemin temizleme makinesini aldı.

Değirmendere Şehit Cengiz Topel İlkokulu öğrencileri, evde ve okulda atık kağıtları biriktirdi.

Daha sonra bunları 11 bin liraya satan öğrenciler, okula zemin temizleme makinesini aldı.

Okul müdürü Güney Yılmaz, öğrencilerine teşekkür ederek, "Projesi kapsamında öğrencilerimiz mükemmel bir çalışma yaptı. Bu çalışma kapsamında okulumuzun ihtiyacı olan zemin temizleme makinesini aldık ve kullanıyoruz. Biz de okul olarak atık için geri dönüşüm konteynerleri okulun bahçesine koyduk. Aynı zamanda atık toplama sahasını oluşturduk. Atıkla ilgili tüm öğrencilerimizi bilgilendirdik." ifadelerini kullandı.







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