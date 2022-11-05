Kocaeli'de servise götürülen arızalı kamyonda çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, arıza nedeniyle oto sanayideki servise götürülmekte olan hafriyat kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

H.Y. idaresindeki 41 VS 761 plakalı hafriyat kamyonunun motor kısmından D-100 kara yolu İstanbul istikameti Muallimköy kavşağı mevkisinde dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine park ederek itfaiyeye haber verdi. Aracı saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kamyon, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yangının, aracın arızası nedeniyle sürücüsü tarafından ilçedeki oto sanayiye götürülürken, servise yaklaşık 1 kilometre kala çıktığı öğrenildi.

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