Kocaeli'de kurulan "tarımsal kalkınma tesisi" üretime değer katacak

KOCAELİ (AA) - Derince'de belediye tarafından kurulan mısır kurutma, süt pastörizasyon, aspir yağı işleme ve değerlendirme tesisiyle tarım ve hayvancılığa katkı sunacak.

İlçede yaklaşık 6 dönümlük alanda bu yıl inşa edilen tesis, tarımsal kalkınma hamlesi olarak önem kazandı. Tesiste, ilçede yetiştirilen mısırın kurutma işleminin yanı sıra belediyenin verdiği aspir tohumu desteğiyle ekimi yapılan ürünün de yağı işlenecek.

"Tarım işleme" niteliği taşıyacak merkezde yapılacak işlemlerle bölgede aspir ekimi yapan çiftçinin ürettiği ürünün tamamını almayı hedefleyen belediye, istihdama da katkı verecek.

Belediye, yerel halktan aldığı sütü de tesislerde pastörize ederek, bünyesinde bulunan Çenesuyu bayilerinde satışa sunacak.

Bölgede hasat edilen mısırın kurutulmasına başlanılan tesisin, diğer bölümleriyle gelecek yıl içerisinde tam kapasite çalışması planlanıyor.

- "Tesisi üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yaptık"

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AA muhabirine, tesisi bölgedeki üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıklarını söyledi.

Tesiste 5 tonluk süt pastörizasyon sisteminin olduğunu aktaran Aygün, "Burada bireysel süt üreticilerinin sütlerini alıp değerlendirip onları pastörize edip Derince ve Kocaeli halkına Çenesuyu üzerinden sunacağız. Dolayısıyla Çenesuyu bayilerinden su satın almak isteyen, aynı zamanda 3 veya 5 litrelik süt alabilecek." dedi.

Aygün, tesiste ürünlerin daha hijyenik bir ortamda işleneceğine işaret ederek, süt üreticilerinin de sütlerini daha stabil şekilde değerlendirebileceğini kaydetti.

Tesiste bölge insanına istihdam imkanı da sağlanacağını dile getiren Aygün, "Burada bir de 300 litrelik aspir yağı tesisimiz var. Bölge, tarım alanı olduğu için aspiri de burada ekip aspirin yağını almaya çalışıyoruz. Bölgede 5 bin ton mısır üretiliyor. Bunu kurutmak için Adapazarı'na götürüyorlardı. Üreticileri bu nakliyeden kurtarıp burada mısır kurutma işlemini yapıyoruz. Silolarımızda mısırı saklayıp insanların istediği gibi daha rahat bu ürünü satmasını ve değerlendirmesini sağlamaya çalışacağız. Amacımız bölgedeki çiftçilerimizin ürünlerini daha ekonomik, onları mutlu edecek şartlarda değerlendirmesini sağlamak. Bir de bölge insanımızın, gençlerin istihdamını sağlamak. Biz de bunu yaptık." diye konuştu.

- "Amacımız para kazanmak değil, çiftçiyi destelemek"

Aygün, üretimini yapacakları aspir yağının sağlık açısından önemine değinerek, Türkiye'deki sıvı yağ üretimine katkı sağlamak istediklerini kaydetti.

İlçenin tarım alanlarında aspirin ekileceğini ve tesiste ürünün yağının çıkarılacağını anlatan Aygün, şöyle devam etti:

"Aspir yağı üretim bölümü günlük 300 litre kapasiteli olarak planladık. Dolayısıyla günlük 300 litre kapasiteyi elde etmek için en az 1 ton civarında tohum ezmeniz lazım. Dolayısıyla bu da 365 günü 250 gün çalışma günü olarak değerlendirirseniz normalde 250 ton civarında tohum almanız gerekiyor. Tabii burada bütün araziyi aspir ektirmeniz mümkün değil çünkü bir yerde nadaslı şekilde ekmek gerekiyor. Her yıl da aynı ürünü ekemezsiniz ama Anadolu'nun her yerinden aspiri temin etmek için çalışacağız."

Aygün, bölgede aspir ekmek isteyen çiftçilere tohum desteği sağladıklarını belirterek, yağını satın alma garantisini de verdilerini söyledi.

Gıdanın önemine işaret eden Aygün, amaçlarının para kazanmak değil, çiftçiyi destelemek olduğunu vurguladı.

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