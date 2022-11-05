Kocaeli'de elektrik panosu yangınında 2 kişi dumandan etkilendi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Değirmendere Atatürk Mahallesi Sabiha Gökçen Caddesi Kalıcı Konutlar 584 Ada Blok 2'de elektrik panosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen F.İ. ve F.K. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.





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