Kocaeli'de evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de evden ziynet eşyası çaldıklarıyla iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başiskele ilçesinde evden 80 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, şüpheliler A.E. (49) ile G.K'yi (31) düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.

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