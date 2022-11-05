Kocaeli'de aranan 2 hükümlü yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen operasyonda aranan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten yaralama" ve "çek kanununa muhalefet" suçlarından aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonla yakalanan T.G. ile A.Ş. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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