Kocaeli'den kısa kısa

KOCAELİ (AA ) - Gölcük Belediyesi tarafından yapılan Mehmet Akif Bekiroğlu Parkı törenle açıldı.

Şirinköy Mahallesi TOKİ Sivri Tepe Konutları'nda inşa edilen parkın açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından parkın açılış kurdelesi kesildi.

Törene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, CHP İlçe Başkanı Fikret Güler, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Aynacı ve davetliler katıldı.

- BBP'den açıklama

BBP Kocaeli İl Başkanlığından yapılan açıklamada, son dönemde Büyük Birlik ailesine gösterilen teveccühten dolayı partililere teşekkür edildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sizlerin bu cesur duruşu takdire şayandır. Din, devlet, millet ve bayrak hassasiyeti olan her vatandaşımız Büyük Birlik Partisi bünyesinde siyaset yapabilir. Bu sebepledir ki bize ve arkadaşlarımıza hiç kimse baskı yapamaz ve hiçbir güç bize ne yapacağımızı söyleyemez. Bu vatanın öz evlatlarının şahlanışını hazmedemeyen kesimlerin farkındayız ve hepsini bizlerde çok yakından takip etmekteyiz.



Her bir dava arkadaşımız, bizim ailemizin bir parçasıdır ve bütün gücümüz kendisinindir. Kendisini Büyük Birlik ailesine ait hisseden herkesi, hangi siyasi partide olursa BBP Kocaeli teşkilatlarına üye olmaya davet ediyoruz."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.