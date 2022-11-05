Kocaeli'de devrilen cipteki 4 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarparak devrilen cipteki 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden M.B.Ç. idaresindeki 41 DG 853 plakalı cip, Osman Yılmaz Mahallesi mevkisinde bariyere çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.B.Ç. ile araçtaki E.K, R.K, M.K, sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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