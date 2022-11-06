Kocaeli'de devrilen otomobildeki yolcu hayatını kaybetti

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kaldırıma çarparak devrilen otomobildeki 16 yaşındaki yolcu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'nde B.K. (21) idaresindeki 65 AC 116 plakalı otomobil, kaldırıma çarparak devrildi.

Yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobilde bulunan 16 yaşındaki Y.A.Ç. ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Y.A.Ç'nin cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede trafik bir süre kontrollü sağlandı.

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