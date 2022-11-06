Kocaeli'de silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tabancayla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Bekirdere Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde U.K. (28) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen olayda, diğer kişinin tabancayla ateş açması sonucu U.K'ye kurşun isabet etti.

U.K, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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