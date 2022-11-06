Kocaeli'de kalp krizi sonucu vefat eden polis için tören düzenlendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğinde görev yapan 38 yaşındaki polis memuru Ahmet Yasin Demirkıran, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Demirkıran için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.
Törene Demirkıran'ın ailesinin yanı sıra, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İl Müftüsü Sinan Cihan ile teşkilat mensupları katıldı.
Demirkıran'ın cenazesinin, memleketi Gümüşhane'nin Tekke köyünde toprağa verileceği öğrenildi.