GÜNCELLEME - Kocaeli'de silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tabancayla vurularak yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Bekirdere Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde U.K. (28) ile M.K. ve T.Ş. arasında tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen olayda, tabancayla ateş açılması sonucu U.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince bir özel hastaneye kaldırılan U.K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan şüpheliler M.K. ve T.Ş. emniyetteki ifadelerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.









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