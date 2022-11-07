Kocaeli'de beton merdivene çarpan hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde beton merdivene çarpan hafriyat kamyonunun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kurtuluş Bulvarı'nda rampa aşağı inen Mustafa Topal idaresindeki 41 FJ 415 plakalı hafriyat kamyonu, Tepeköy mevkisinde bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki duvara sürterek 70 metre ilerleyen kamyon, beton merdivene çarparak durdu.

Araçta sıkışan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Topal'ın cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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