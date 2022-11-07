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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gebze'de vardiyalı çalışan annelerin çocuklarına 24 saat kreş hizmeti

AA

Gebze'de vardiyalı çalışan annelerin çocuklarına 24 saat kreş hizmeti

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Sanayi kuruluşlarının ağırlıkta olduğu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye tarafından hizmete açılan Güzide Bebek ve Çocuk Bakımevi'nde, vardiyalı çalışan annelerin çocuklarına 7 gün 24 saat hizmet veriliyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AA muhabirine, salgın döneminde günlerce hastanede kalan sağlıkçıların küçük yaştaki çocuklarını bırakabilecekleri 7 gün 24 saat açık güvenli bir yer istediğini anlattı.

O dönemde böyle bir kreş açmaya karar verdiklerini fakat önlerine mevzuatla ilgili zorluklar çıktığını aktaran Büyükgöz, gerekli girişimlerde bulunduktan sonra mevzuatla ilgili sorunları aşarak 1 Ağustos'ta Güzide Bebek ve Çocuk Bakımevini hizmete açtıklarını söyledi.

Büyükgöz, projeye başlarken Türkiye'de ilk olacağını düşündüklerini fakat hizmete aldıktan sonra bu konseptin dünyada ilk olduğunu gördüklerini vurgulayarak, "Burada öncelikli olarak sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için yola çıkmıştık ama onun dışında kamuda veya sanayide çalışanların başvurularını da kabul ettik." dedi.

"Sanayinin kalbi" konumundaki Gebze'de özellikle ambalaj, tekstil ve kimya sektöründe kadın iş gücünün yoğun olduğuna dikkati çeken Büyükgöz, "Vardiya sistemiyle çalışan anneler var. Onlara da bu imkanı sunmuş olduk. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş olmak bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

- "Standartları yüksek kalite anlayışıyla hizmet üretiyoruz"

Büyükgöz, projenin hayata geçmesiyle Sağlık Bakanlığı ve sendikalardan teşekkür aldıklarını belirtti.

Kapasite olarak bütün talepleri karşılama imkanlarının olmadığını dile getiren Büyükgöz, "Son derece standartları yüksek kalite anlayışıyla hizmet üretiyoruz. Eğitimiyle, mekanıyla, fiziki imkanlarıyla çocuklarımıza en güzel hizmeti piyasa şartlarına göre daha ekonomik sunumla buluşturuyoruz." diye konuştu.

- "Sevinçten ağlayarak çocuğunu getiren anneler oldu"

Büyükgöz, genelde kreşlerin 24-60 ay aralığındaki bebek ve çocuklara baktığına dikkati çekerek, burayı farklı kılan özelliklerinden birinin de yeni doğan bebeklerden 66 aylık çocuklara kadar hizmet verilmesi olduğunu dile getirdi.

Güzide Bebek ve Çocuk Bakımevini ilk açtıklarında sevinçten ağlayarak çocuğunu buraya getiren annelerin olduğunu anlatan Büyükgöz, şöyle devam etti:

"Bitişiğimizdeki hastanede görev yapan bir hemşire hanım çocuğunu bırakacak yer olmadığı için mesleğine ara verme aşamasındayken burayı hizmete soktuğumuzu duymuş. O gün de istifa dilekçesini verecekken çocuğunu getirip teslim etti. Anne istifa etmekten kurtuldu ve çocuğunu burada mutlu olarak takip ediyor. Yine buna benzer durumdaki anneler çocuğunu buraya gelip teslim ediyor."

- "Burası açılmasaydı işimiz çok zordu"

Bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Yeter Özdemir de gece vardiyasının olduğunu söyledi.

Doğum izninin bitmesine iki hafta kala kreşin açılacağını öğrendiğini belirten Özdemir, "7 gün 24 saat açık olması ve 0-66 ay kabul edilmesi çok güzel. Buranın açılmasına çok sevindik. Çocuğumuz burada büyüyecek." diye konuştu.

Özdemir, çocuğu 1 yaşından küçük olduğu için henüz gece nöbetlerinin başlamadığını, yaşını doldurunca evladını geceleri buraya bırakacağını ifade ederek, "Burası açılmasaydı işimiz çok zordu. Annem bakacaktı, o da hasta olduğu için sürekli telefonla arayıp kontrol edecektim. Hamileliğimin yarısından fazlası kim bakacak, nasıl bakacak, kime teslim edeceğim diye düşünmekle geçti." ifadelerini kullandı.

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