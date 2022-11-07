Kocaeli'de midibüsün yayaya çarpması kameraya yansıdı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde midibüsün çarpması sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Beylikbağı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde A.M'nin kullandığı 41 P 5585 plakalı midibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Serkan O'ya çarptı.

Hafif yaralanan Serkan O, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, güvenlik kamerasına da yansıdı. Kayıtlarda, seyir halindeki midibüsün yola çıkan yayaya çarpması yer alıyor.

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