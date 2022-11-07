Kocaeli'de çay ocağındaki silahlı kavgada bir kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çay ocağında çıkan kavgada tabancayla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Mustafapaşa Mahallesi 713/1 Sokak'taki çay ocağında M.G. ile B.İ. ve M.İ arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, tabancayla ateş açılması sonucu M.G. yaralandı.

Kendi imkanlarıyla çevredeki özel hastaneye giden yaralı tedavi altına alındı.

Şüpheliler B.İ. ve M.İ, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.



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