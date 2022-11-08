Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Emek Mahallesi Bosna Caddesi ile Ragıp Demirkol Bulvarı kavşağında A.G'nin kullandığı 07 GFY 51 plakalı otomobil, M.T. idaresindeki 44 EP 276 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü A.G, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırıldı.

Diğer araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



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