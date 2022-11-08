Gölcük'te giyim mağazasında çıkan yangında hasar oluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde erkek giyim mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Merkez Mahallesi 21. Sokak'ta bulunan erkek giyim mağazasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden iş yeri çalışanı ve komşu esnaf, hızla itfaiyeye haber verdi.

Ekiplerce söndürülen yangında, iş yeri ve ürünlerde hasar oluştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.